Da due anni ha cambiato la sua routine e ha iniziato ad allenarsi con costanza. Lo scorso inverno Aurora Ramazzotti ha intensificato le sessioni di jogging e non solo, arrivando a trascorrere molte ore a settimana al parco o in palestra. I risultati? Si vedono, eccome se si vedono. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha un fisico scolpito, molto diverso da quello di qualche anno fa, e lo ha mostrato durante una recentissima vacanza a Mykonos, in Grecia.

La 22enne nei giorni scorsi è infatti volata sull’isola greca insieme al fidanzato Goffredo Cerza, conosciuto grazie alla sua migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino, anche lei presente a Mykonos. Tra abitini estivi e bikini in spiaggia, Aurora ha mostrato un corpo davvero in formissima, lasciandosi fotografare dal fidanzato e postando gli scatti sul suo profilo Instagram.

Aurora non ha mai fatto mistero di aver sofferto in passato per il confronto con mamma Michelle e soprattutto per i commenti delle persone sul suo aspetto fisico, paragonato spesso proprio a quello della conduttrice, una vera e propria icona di bellezza. “Non ce l’ho mai avuta con mia madre, ma ho iniziato a non piacermi. Da lì un’escalation di insicurezze… Mi ha aiutato tanto il lavoro e soprattutto l’amore di Goffredo”, aveva spiegato qualche tempo fa.