Aurora Ramazzotti, nuovo trattamento di bellezza: ecco cos'ha fatto

Aurora Ramazzotti si è regalata per la prima volta un nuovo trattamento di bellezza. La bella 23enne si è fidata dei consigli delle esperte dell’Istituto Medestetico Haquos di Milano e ha detto di sì alla laminazione delle ciglia. Lo rivela nelle sue IG Stories ai tanti follower che ogni giorno la seguono interessati.

“Mi hanno convinta a fare la laminazione delle ciglia. Guardate che figata. Ora vi faccio vedere il prima e dopo per farvi capire che ‘bomba’ mi hanno fatto”, racconta Aury.

La bella 23enne è entusiasta del risultato finale. Il trattamento di laminazione delle ciglia, molto conosciuto in America e ora sempre più usato anche in Italia, dona alle ciglia un aspetto straordinario. Chi vi ricorre non ha più bisogno di utilizzare il mascara, ma neppure il piegaciglia. Si può anche smettere di ricorrere alle extension ciglia one to one. E’ come una permanente per le ciglia, che vengono nutrite con dei prodotti naturali come la cheratina. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è contentissima di aver accettato: ora rivela i suoi occhi da cerbiatta con le ciglia lunghissime in modo naturale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/9/2020.