Aurora Ramazzotti: 'Sogno di essere un ponte tra i figli di mio padre e le figlie di mia madre'

Aurora Ramazzotti ha un sogno, essere un ponte tra i figli di suo padre Eros Ramazzotti, Maria Raffaela, 8 anni, e Gabrio Tullio, 4 anni, e le figlie di sua madre Michelle Hunziker, Sole, 6 anni, e Celeste 4. Le piacerebbe farli comunicare, lo confessa a Grazia.

“La famiglia è importante, un punto fermo, ci siamo sempre gli uni per gli altri. Loro sono la mia priorità”, sottolinea la 23enne, primogenita della showgirl e del cantante. Sui fratelli dice: “Io sono una sorella quasi zia. Loro sono parte di me, li amo”. E aggiunge: “Celeste e Gabrio, rispettivamente il figlio di mia madre e di mio padre, hanno sei giorni di differenza. Andranno a scuola insieme, chissà. Sogno un giorno di farli comunicare, di essere il loro ‘ponte’”.

Sta diventando grande e sempre più sicura di sé. Aurora spiega: “La prima informazione che trovi di me su Google è ‘Aurora Ramazzotti raccomandata’. Ormai ci sono abituata. Oggi capisco mio padre quando, all’inizio della mia carriera in tv, temeva che mi esponessi troppo e mi facessi male. Invece, mi ha fortificato”.

Dopo aver condotto per tre edizioni il Daily di X Factor e aver presentato con la madre in tv “Vuoi scommettere?”, Aurora da due anni lavora a Radio Zeta. Non solo, si è rimessa a studiare al MAS Music, Arts & Show di Milano, il centro di formazione per lo spettacolo: “Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare. Lo spettacolo è un mondo complesso. Il direttore artistico della Music Academy del MAS, Fabio Serri, ci ricorda che una preparazione completa è importante, negli Stati Uniti tutti gli attori sanno cantare e ballare”.

Aury ‘da grande’ vuole fare “intrattenimento”. “Senza categoria”, chiarisce. Si sente diversa dagli altri studenti: “Io non ho più la meraviglia, la fase ‘wow’ che si ha prima di iniziare a lavorare”. Segue corsi di canto, dizione, recitazione, chitarra: “Il venerdì è dedicato al Live Set, l’esibizione dal vivo. Canto dal vivo con una band. Come approccio mi ricorda X Factor“.

La Ramazzotti si costruisce il suo futuro. Sugli aspetti da migliorare ce n’è uno su cui deve impegnarsi: “So di essere molto orgogliosa: fatico ad ammettere di avere torto. Non riesco a chiedere scusa, anche se dire scusa risolve tanti problemi”. Non sopporta la chiusura mentale, vuole che si impari ad accettare la diversità. Aurora ha paura della morte, come tutti, e della routine.

Attivissima sui social, Aurora Ramazzotti ha due milioni di follower, ma guai a darle dell’influencer: “Non voglio essere etichettata come influencer, perché io scelgo solo progetti che mi piacciono. Sì, mi danno dei soldi, ma io accetto di fare solo attività in cui credo”. Pensa molto più ‘in grande’ per rinchiudersi in un mondo solo ‘virtuale’.

