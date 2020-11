Aurora Ramazzotti positiva al Covid, contagiato anche il fidanzato: ecco come sta

Aurora Ramazzotti è positiva al Covid. Anche il fidanzato è stato contagiato dal virus. La bella 23enne in tv, a “Ogni mattina”, su TV8, trasmissione dove ricopre il ruolo di inviata, racconta come ha scoperto di essere malata. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti in collegamento da casa a Milano, dove è in isolamento con Goffredo Cerza, spiega come sta ora.

“E’ molto particolare come malattia - spiega Aury - Ovviamente abbiamo visto di tutto in questi mesi, quindi ero già abbastanza preparata. Però, non avendola vissuta sulla mia pelle, non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Ho avuto una fortissima sinusite, però adesso sto molto meglio".

"Sono al sesto giorno, piano, piano sono sulla via di guarigione. Come senti, sono ancora un po’ intasata”, aggiunge. “Si, un po’ chiusa”, le sottolinea il giornalista Alessio Viola che la intervista.

“L’ho capito subito e mi sono isolata - sottolinea la Ramazzotti - Fortunatamente abbiamo avuto la prontezza, dato che ci aspettavamo il lockdown, di confinarci ad ogni modo quindi io e Goffredo non abbiamo avuto contatti con tante altre persone. Lo abbiamo avuto, ricostruendo il contatto con la persona che dovrebbe avercelo attaccato, cinque giorni dopo. Ora siamo in quarantena insieme”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/11/2020.