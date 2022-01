Aurora Ramazzotti, pranzetto col papà: con Eros lancia il suo messaggio 'peace and love’

Aurora Ramazzotti non dice una parola sull’addio tra la mamma, Michelle Hunziker, e Tomaso Trussardi. La 25enne si gode un bel pranzetto a Milano col papà. Insieme a Eros nelle sue IG Stories lancia un messaggio tutto ‘peace and love’. E’ vicina al cantante 58enne, a cui da sempre è legatissima. Lo scatto sembrerebbe quasi una risposta implicita all’imprenditore 38enne, che, intervistato dal Corriere della Sera, ha tirato una stoccata all’artista…

Eros Ramazzotti ha grande feeling con la primogenita Aury. Non solo, a Oggi pochi giorni fa ha dichiarato di essere molto vicino anche alla sua prima moglie Michelle, conosciuta nel 1995 e che ha sposato nel 1998. I due si sono separati nel 2002 e hanno divorziato nel 2009. “Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, ha sottolineato Eros, smentendo, però, le voci infondate di ritorno di fiamma.

Le parole di Ramazzotti parrebbero non essere andate giù a Trussardi, che al quotidiano di Via Solferino ha detto: “E’ il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: ‘A letto con me non rideva'”.

Tomaso al Corriere ha pure svelato che con Aurora Ramazzotti ultimamente i rapporti sono diversi rispetto al passato: “Ho sempre cercato di pormi come un amico e un fratello maggiore, sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni e credo che per lei non sia stata la cosa più facile del mondo. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi. Ho un affetto grande per lei, continuo a usare un beauty-case con le iniziali che mi ha regalato lei per un compleanno. Ho però mantenuto una bellissima amicizia con il suo fidanzato, Goffredo (Cerza, ndr)”.

La ragazza non ribatte. Rimane con la bocca cucita in merito alla vicenda, ma si fa vedere tutta coccole con il padre: forse questa potrebbe essere la sua replica…

Scritto da: la Redazione il 31/1/2022.