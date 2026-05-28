Aurora Ramazzotti si prepara alle nozze in Sicilia: la figlia di Michelle avrebbe scelto un castello del 1500 nel Siracusano

Aurora e Goffredo Cerza diventeranno marito e moglie a Lentini

La coppia ha organizzato tre giorni di festa tra cerimonia e party

Manca sempre meno al 4 luglio e Aurora Ramazzotti è pronta a convolare a nozze con il compagno Goffredo Cerza dal quale ha avuto il figlio Cesare, 3 anni. Dopo aver condiviso le originali partecipazioni scelte per l'evento, continuano a trapelare indizi sul matrimonio che si preannuncia uno dei momenti più attesi del 2026.

Aurora Ramazzotti e Giffredo Cerza si sposeranno il 4 luglio

I futuri sposi avrebbero scelto, dopo aver visitato molte location, una dimora storica immersa nel verde della campagna siciliana. Si tratta del Castello Xirumi Serravalle di Lentini, nel Siracusano, una delle residenze più suggestive della Sicilia orientale con i suoi saloni storici e cortili interni, la piscina e i grandi spazi all’aperto. Una scelta anche nell'ottica di garantire privacy assoluta agli invitati per un matrimonio in stile vip retreat, con eventi distribuiti su più giorni tra cene, musica e party.

Dopo l'addio al nubilato in Marocco Aurora si prepara alle nozze in Sicilia

In molti ovviamente si aspettano di vedere esibirsi papà Eros Ramazzotti, magari con un concerto privato nel grande giardino accanto alla piscina.