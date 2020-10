Aurora Ramazzotti, ancora problemi di acne: mostra l'evoluzione della pelle

Aurora Ramazzotti mostra l’evoluzione della sua pelle del volto, svelando ancora una volta i problemi di acne. La figlia di Michelle Hunziker si dà la carica. “Non ti demoralizzare, apprezza il percorso con alti e bassi”, scrive a commento della foto che condivide nelle sue IG Stories.

Fa vedere ancora i brufoli sul social, senza filtri. La bella 23enne non ha paura di uscire allo scoperto così. La pelle del volto è leggermente migliorata, le imperfezioni sono meno infiammate. Aury non si arrende, continua a cercare di curare l'epidermide al meglio e non ha il timore dei giudizi altrui.

Già lo scorso luglio aveva pubblicato sul suo profilo uno scatto in cui rivelata le imperfezioni. “Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere 'umani' spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono”, aveva scritto.

“Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più", aveva anche sottolineato.

La foto aveva raccolto in poche ore una pioggia di ‘like’. Aurora era stata apprezzata da tutti per la sua sincerità. “Quella foto ormai famigerata me l'ha scattata a Venezia il mio fidanzato, dovevo mandarla alla mia dermatologa”, aveva spiegato poi a “Ogni mattina”. E precisato: “Ho pensato di pubblicarla lo stesso con un testo che sensibilizzasse le persone sul fatto che viviamo in un mondo che ci impedisce di essere noi stessi. Con quel post volevo mandare un messaggio. Perché credo che la bellezza della nostra gioventù ci sia stata sottratta da questa costante necessità di incontrare dei canoni inesistenti poiché fittizi”.

