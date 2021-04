Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi: 'Insieme siamo esplosivi, ti ho sempre protetto perché...'

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Tommaso Zorzi, dopo mesi senza mai pronunciare il nome dell’influencer suo grande amico da cui si era allontanata: ora dice la sua in un lungo post.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti fa gli auguri per i 26 anni al giovane influencer che ha trionfato al GF Vip, ora opinionista all’Isola dei Famosi, ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e con tanti progetti in essere a Mediaset, come un programma tutto suo. Oggi, venerdì 2 aprile, è il suo compleanno e la 24enne lo vuole celebrare regalandogli una dedica importante.

Zorzi nella Casa ha più volte confessato di soffrire moltissimo per la lite con Aurora, causata da motivi futili. Avevano rotto i rapporti dallo scorso 3 luglio: avrebbero dovuto passare qualche giorno di vacanza insieme, ma la Ramazzotti gli avrebbe dato forfait all’ultimo minuto dopo la morte della nonna del fidanzato Goffredo Cerza. Tommaso non l’avrebbe presa bene, così c’è stata la rottura, nonostante la stessa Hunziker sia intervenuta per far fare loro pace.

Tommaso ha più volte fatto appelli alla ragazza per fargli capire di voler ricucire, una volta fuori dal reality, i due hanno finalmente chiarito e ora arriva il post di Aurora. “Ci siamo conosciuti che eravamo bambini. Fuoco col fuoco, una combinazione astrale, esplisva quanto pericolosa”, esordisce la Ramazzotti.

“Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho mai rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite”, continua.

“Ti ho sempre ammirato e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c’è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto”, prosegue ancora. Poi conclude: “Sono qui e tu lo sai. Tanti auguri Tommy”. Lei c’è, rimane saldamente al fianco del suo amico del cuore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/4/2021.