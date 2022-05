Aurora Ramazzotti e la migliore amica Sara Daniele si godono Capri coi fidanzati: foto

Aurora Ramazzotti si ritrova a Capri con la sua migliore amica Sara Daniele. Con loro anche i rispettivi fidanzati, Goffredo Cerza e Marco Falivelli: i quattro sull’isola dell’amore si divertono tra mare, un po’ di tintarella, compleanni e nozze.

E’ un weekend pieno di impegni. Aurora e Sara sono a Capri perché invitate alle matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini, il giorno prima, il sabato, ne approfittano per una bella gita in barca e tanti tuffi nelle acqua cristalline dell’isola. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si fa vedere in bikini, tonica e longilinea, fiera dei muscoli messi su grazie al fitness.

Il 28 maggio non è solo tempo di fare il primo bagno della stagione che preannuncia l’estate: c’è anche il compleanno di Sara da celebrare. La figlia di Pino Daniele compie 26 anni: la sera ci si scatena nello storico locale di Capri, Anema e Core. C'è pure Paola Di Benedetto.

Sorridenti e romantiche, Aury e Sara sono felici grazie ai loro compagni, con cui sono affiatate e contente. La domenica, però, lasciano spazio da ospiti ai fiori d’arancio dell’ex coppia di Uomini e Donne. Look impeccabile per le ragazze e ai piedi sandali capresi per muoversi senza soffrire troppo: i tacchi alti non sono raccomandati. Il sole illumina i loro volti: le due si divertono un mondo l'una accanto all'altra.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.