Aurora Ramazzotti parla del seno rifatto della madre in tv: 'Una scelta giusta perché...'

Aurora Ramazzotti nella parte finale di Michelle Impossible, il one woman show di Michelle Hunziker, con il suo The Roast Show dà vita a un siparietto irresistibile e inaspettato, La figlia primogenita della showgirl 45enne parla del seno rifatto della madre, non ri risparmia in fatto di stilettate e ironizza tv, ma aggiunge, accomodante: “Una scelta giusta perché arrivata dopo che hai allattato tre figli”.

Nel talk in cui tutti devono dire quel che realmente pensano dell’ospite d’onore, in questo caso la svizzera, Aurora non vuole essere più solo conduttrice. Decide di salire sul palchetto per dire anche lei la sua su Michelle. “Sei stata una mamma impegnata ma presente, mi ricordo alle medie, nell’ora di informatica, tu eri lì, sugli schermi dei miei compagni che cercavano le foto in cui eri nuda: io vedevo i tuoi capezzoli e mi sentivo meno sola…”; esordisce la 25enne.

“Grazie mamma, perché di tutte le cose belle che potevo ereditare da te, capelli biondi, il metabolismo, ho ereditato l’alluce valgo… - continua Aury - Abbiamo fatto sempre tante cose insieme, come lo shopping. Ti ricordi quando siamo andate in un negozio di costumi e tu hai avuto l’idea di comprarne due uguali? Ti ringrazio da parte mia e dei giornalisti che non si sono neanche dovuti impegnare per fare il confronto delle nostre chiappe: sembrava la foto del prima e dopo, trova le differenze”.

“Sei una mamma dolcissima, parli sempre di me, come quella volta che da Maurizio Costanzo hai detto che sono andata in coma etilico e mi hanno dato dell’ubriacona per un mese, grazie davvero”, ironizza la ragazza.

Aurora poi ricorda quando la mamma ha condiviso con i 3 milioni di follower il disordine nel suo appartamentino milanese: è qui che parla del seno rifatto della bionda. “Non mi ricordo quando è successo, forse nel periodo in cui ti sei rifatta le tette. Non ho mai capito perché non l’hai detto: rifarsi le tette dopo tre figli è normalissimo. Fa molto ridere che ti sei rifatta le tette lo stesso giorno del tunnel carpale, così sei uscita dall’ospedale col tutore e nessuno si è accorto che te le eri rifatte: un genio!”, confessa tra lo stupore di Michelle e le risate di tutti.

Aurora conclude sarcastica: “Una cosa te la devo dire, per favore le cose private che non vuoi che si sappiano non si dicono sui social e neanche in tv, ok? Ti voglio bene”. “Sai che sei veramente infida, bastarda dentro? Voglio vedere te, dopo che tre figlie ti hanno ciucciato tutto, cosa ti rimane”, esclama Michelle Hunziker alla figlia. La Ramazzotti ride: “Ma infatti io l’ho detto: è normalissimo rifarsi le tette dopo tre figli”. La bionda però non dimentica: “A casa poi facciamo i conti”, sottolinea anche se con il sorriso sulle labbra.

