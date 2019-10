Aurora Ramazzotti non perde occasione per divertirsi. La figlia di Michelle Hunziker tra un paio di mesi compirà 23 anni e negli ultimi tempi l’evoluzione del suo percorso personale appare sempre più visibile agli occhi di tutti. Da ragazza timida e insicura si è trasformata in una influencer spigliata e sempre pronta alla battuta. Su Instagram può contare su oltre 1 milione e mezzo di follower (1 milione e 600.000 per l’esattezza) che la seguono per farsi quotidianamente qualche risata insieme a lei.

L’altra sera ha messo un elegante abitino e una scarpa rossa col tacco per una serata in un palazzo storico di Milano, Palazzo Serbelloni, fotografandosi all’arrivo in una bellissima sala affrescata e postando poi tutto sul social. Anche il suo fisico negli ultimi tempi è davvero cambiato. Da quando ha iniziato ad allenarsi con regolarità può contare su un’immagine che la fa stare meglio e ogni occasione diventa quella giusta per immortalarsi e condividere tutto con i suoi seguaci.

Intanto anche dal punto di vista sentimentale le cose vanno alla grande. Ormai il rapporto con Goffredo Cerza, conosciuto due anni fa grazie all’amica comune Sara Daniele, è più che solido. Tanto che mamma Michelle si è recentemente sbilanciata pubblicamente. “Sono troppo teneri insieme... e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: ‘Ma mamma piantalaaaaaaaaa.... non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!’. Io piango solo a pensarlo invece... ed è un’emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!!”, ha fatto sapere la conduttrice 43enne, lasciando intendere che vedrebbe di buon occhio i fiori d’arancio e magari, chissà, anche l’arrivo di un nipotino.

Scritto da: la Redazione il 25/10/2019.