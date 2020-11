Aurora Ramazzotti, i sintomi del Covid peggiorano: ecco come sta ora

Aurora Ramazzotti, assente dal suo profilo da qualche giorno, ricompare sul social per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. I sintomi del Covid peggiorano. La 23enne oggi si sente peggio di ieri.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti appena ieri aveva annunciato di essere positiva al Coronavirus. Il collegamento con “Ogni Mattina”, su TV8, programma in cui ricopre il ruolo di inviata, la 23enne aveva detto: “E’ molto particolare come malattia. Ovviamente abbiamo visto di tutto in questi mesi, quindi ero già abbastanza preparata. Però, non avendola vissuta sulla mia pelle, non sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto la tosse inizialmente e a me non viene mai, quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui e invece poi era lui. Ho avuto una fortissima sinusite, però adesso sto molto meglio”.

“Sono al sesto giorno, piano, piano sono sulla via di guarigione”, aveva aggiunto parlando con il giornalista Alessio Viola. Ora pare proprio non sia così: sta di nuovo male. “Ciao amici, grazie dei messaggi! Non sono sparita, è che proprio non saprei cosa condividere. Tornerò appena mi sentirò bene. Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po' meno. I miei polmoni per ora stanno bene e per questo mi sento molto fortunata. Spero di poter tornare presto!”, confessa Aury.

La Ramazzotti è in isolamento nel suo appartamento a Milano con il fidanzato Goffredo Cerza, con cui convive, anche lui contagiato dal virus. Il ragazzo, al contrario di Aurora, è asintomatico. “Non ho alcun sintomo e sto benissimo”, svela rispondendo a una domanda di un follower.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/11/2020.