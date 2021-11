Aurora Ramazzotti rivela chi tra le sorelle sia quella più simile a lei

Aurora Ramazzotti rispondendo alle domande dei follower rivela quale tra le sorelle sia quella più simile a lei. La quasi 25enne (compirà gli anni il prossimo 5 dicembre) non ha dubbi: la ‘prescelta' è Sole, la prima figlia avuta dalla mamma, Michelle Hunziker, dal marito Tomaso Trussardi.

Aurora adora anche Celeste, la terzogenita della showgirl svizzera 44enne, 6 anni. Aury va d’accordo pure con Raffaela Maria, avuta dal padre Eros Ramazzotti con Marica Pellegrinelli, 10 anni, e il fratellino Gabrio Tullio, sempre figlio del cantante e la modella, 6 anni. Ma Sole, 8 anni, le somiglia decisamente di più e ne spiega il perché.

Sole è la sorella che sente più simile a lei perché è un ‘punk heart’, tradotto un animo punk, ossia caratterizzato da atteggiamenti un po’ ribelli, che contestano la società a volte anche con comportamenti provocatori.

Il movimento giovanile definito ‘punk’ si è sviluppato in Inghilterra negli anni ’70 ed era caratterizzato da look con abiti neri e borchiati. Sole al momento, essendo ancora una bambina, non lo rispecchia di certo con i suoi outiit. Ma è sicuramente eccentrica e fantasiosa, a volte stravagante: un vulcano di energia. Aury l'adora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/11/2021.