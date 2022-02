Aurora Ramazzotti ottiene uno spazio tutto suo nello show di mamma Michelle: com'è andata

Aurora Ramazzotti si guadagna uno spazio tutto suo a Michelle Impossible. La mamma, Michelle Hunziker, la rende protagonista con un irriverente mini talk a fine puntata del suo show. Ironica e divertente sui social, dove è acclamatissima, la 25enne dimostra di essere sempre più disinvolta anche in tv.

Quando stanno quasi per scorrere i titoli di coda, Michelle corre dietro le quinte della trasmissione di Canale 5 che celebra in due puntate i suoi 25 anni di carriera. Chiede ad Aury: “Com’è andata? Come ti sembra?”. La Ramazzotti le dice che è tutto bellissimo, ma non pare così convinta.

VIDEO

La bionda lo capisce e la sprona a essere sincera, così la ragazza dice la verità: “Va beh, te lo dico: il programma mi sembra un po’ vecchio, cringe. Tu fai la figura della boomer”. “Ma perché mi dici sempre queste cattiverie!”, replica la Hunziker. “Sono l’unica che ti dice la verità, qui ti osannano da due ore, nessuno ti può dire le cose come stanno, ma non ti preoccupare, perché tu ho preparato una cosa…”, controbatte Aurora, che la prende per mano e la riporta sul palco.

La scenografia è completamente cambiata, ora va in scena il Michelle Hunziker Roast Show. Aurora Ramazzotti spiega a mamma Michelle che gli ospiti seduti, il Mago Forest, Serena Autieri, Katia Follesa, Michela Giraud, ora saranno sinceri con lei: “Allora, mamma, loro, i tuoi più cari amici, si metteranno al centro e potranno finalmente dirti quello che pensano realmente di te. Vuoi sapere la cosa più bella? Questo momento dovrai godertelo completamente in silenzio. Potrai rispondere solo alla fine”.

Aury porge un’agendina alla madre: “Qui potrai prendere appunti e alla fine vendicarti”. La Ramazzotti chiama via via tutti, ognuno simpaticamente dice la sua. Michelle, alla fine, ringrazia e conclude: “Volevo dirti che voi siete qui solo perché quelli a cui l’avevo chiesto prima di voi hanno detto di no”. Si ride e si scherza, ci si prende amabilmente in giro.

La Ramazzotti sembra padrona del palcoscenico, con il suo look black&white firmato da Philosophy di Lorenzo Serafini. Trucco molto evidente sugli occhi e tacchi altissimi ai piedi, al punto da sovrastare la bionda con cui ha un rapporto fortissimo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/2/2022.