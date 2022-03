Aurora Ramazzotti: 'Spero che i miei genitori non tornino insieme'. Ecco perché

Aurora Ramazzotti non sogna, come la gran parte dei figli di divorziati, che mamma Michelle Hunziker e papà Eros Ramazzotti tornino a fare coppia nella vita. Lo confessa liberamente e senza filtri a Belve, intervistata da Francesca Fagnani. “Spero che i miei genitori non tornino insieme”, ammette. E spiega il perché.

La 25enne, quando le si domanda se tifi per un possibile ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros, è lapidaria: “Ma quale tifo! Il non me li ricordo neppure insieme, non ho ricordi. Ho delle foto: bellissimi, sono iconici, pazzeschi. Li trovo meravigliosi, ma per come li conosco io sono incompatibili completamente. Si esaurirebbero a vicenda. Io spero con tutta me stessa che non succeda”.

Aury parla anche di Tomaso Trussardi. L’imprenditore 38enne, subito dopo la separazione dalla Hunziker, con cui è stato insieme per 10 anni e da cui ha avuto le figlie Sole, 8 anni, e Celeste 7, in un’intervista al Corriere della Sera, parlando di lei, aveva detto: “Ho sempre cercato di pormi come amico, fratello maggiore. Sono entrato nella sua vita che aveva 16 anni. Negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono rarefatti e questo mi dispiace: mi auguro che tutto si sistemi”.

“Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo - rivela la Ramazzotti - Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli voglio molto bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.