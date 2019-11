Aurora Ramazzotti ha voglia di famiglia. La 22enne ha raccontato in un’intervista rilasciata per il canale YouTube del suo amico Tommaso Zorzi che tra vent’anni si vede sposata, con dei figli e con una bella casa. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non lo dice esplicitamente, ma ovviamente fa riferimento a Goffredo Cerza, ilfidanzato. “Tra vent’anni io spero di essere realizzata dal punto di vista lavorativo. Spero di avere dei figli, dei cani e di avere una bella casa”, ha fatto sapere.

Negli ultimi giorni Aury, che tra un paio di settimane compirà 23 anni, ha voluto fare una tenerissima dedica a Goffredo via social. Pubblicando una foto in cui bacia la sua dolce metà, che le è stata presentata un paio d’anni fa dalla sua migliore amica Sara Daniele, figlia di Pino, ha scritto: “Ti regalo la mia fragilità. La mia consueta insicurezza. Ti dedico il mio lato peggiore, quando bussa alla porta e non sa tacere. Di quello non vado fiera, ma sappi che lo custodisco con gelosia. E ti affiderei la mia anima se avesse una forma concreta; so che sapresti esattamente cosa farne”.

Poi ha aggiunto: “Ti lascerei i miei occhi, solo per un giorno, così da farti vedere che con te al mio fianco c’è il sole anche quando piove. E se te ne vai il grigio di questa città è sempre un po’ più freddo. So che mi sentirò scoperta, in cerca del tuo calore, finché non tornerai, finché non ti raggiungerò”.

Scritto da: la Redazione il 14/11/2019.