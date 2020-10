Aurora Ramazzotti si taglia i capelli e cambia decisamente look

Piero Chiambretti, ho ancora incubi per il Covid

Tra le persone che hanno lottato contro il Coronavirus Piero Chiambretti, ricoverato d’urgenza lo scorso 15 marzo presso l’ospedale Mauriziano di Torino assieme alla madre Felicita. Dal nosocomio piemontese il 64enne è stato dimesso dopo due settimane, l’adorata mamma invece non ce l’ha fatta. «Questo virus non è uno scherzo, produce una morbo grave, dal quale si viene fuori soltanto se muniti di un fisico sano e se si gode di tanta fortuna. Ecco perché sono spaventato e particolarmente preoccupato», ha detto Piero Chiambretti in un’intervista a ‘Libero Quotidiano’’. Chiambretti non ha nascosto la sua preoccupazione: «Di notte sono ancora assalito dagli incubi. Sogno la mia degenza in ospedale. Eccomi di nuovo lì, smarrito, circondato da medici e infermieri di cui non scorgo neanche gli occhi, dato che sono sigillati nelle loro tute ermetiche».

