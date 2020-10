Aurora Ramazzotti tormentata dall'acne: 'Non posso godermi i migliori anni'

Aurora Ramazzotti è tormentata dall’acne che continua a devastarle la pelle del volto. “Non posso godermi i migliori anni”, ammette un po’ amara nel suo lungo post condiviso nelle sue IG Stories. La bella 23enne pubblica altre foto in cui mostra il viso con i brufoli. In alcuni scatti lo sfogo è minimo, in altri piuttosto vistoso.

“Vi aggiorno visto che a volte qualcuno mi chiede come va”, scrive Aury. “E’ così. Certi giorni fanno male e sono ingestibili, mentre altri quasi me ne dimentico”, sottolinea riferendosi ai brufoli. “Certi giorni la pelle sembra stia per guarire e altri si infiamma come mai - continua - Certi giorni ripeto: ‘Bisogna avere pazienza' come un mantra, altri proprio non ci riesco”.

Aurora descrive quel che prova: “Un’altalena di emozioni contrastanti, di soddisfazioni e delusioni. A volte vedo nero e perso che i migliori anni della mia vita (o meglio della mia pelle) non me li stia godendo e fatico a vedere con chiarezza la guarigione…”.

“Sapete quando sentite dire: “Ahh, hai vent’anni, vedrai quando avrai la mia età’? Ecco, ho paura di non sentirmi privilegiata abbastanza nel fiore dei miei vent’anni quando invece dovrei”, chiarisce ancora la Ramazzotti. Poi fa un appello: “La nostra pelle ci parla laddove non siamo in grado di capire noi stessi. E’ solo questione di trovare chi la sa ascoltare e accompagnare nel suo viaggio. A tutti quelli che vivono la stessa cosa e anche peggio dico non smettete di cercare qualcuno che sappia decifrare la lingua della pelle. Non vi affidate a quello che leggete online o sui social. E buona fortuna”. Lei è nelle mani di Alice Lastrato, skin therapist.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2020.