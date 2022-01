Aurora Ramazzotti torna dalle Maldive e mamma Michelle Hunziker subito la rimprovera: ecco perché

Aurora Ramazzotti torna dalle Maldive, dove ha trascorso giorni di grande relax insieme al fidanzato Goffredo Cerza e al papà, Eros Ramazzotti, e subito mamma Michelle Hunziker la rimprovera. La 25enne si prende una bella sgridata dalla showgirl 44enne, del resto la bionda non fa sconti alla sua primogenita: ‘colpa’ della precisione ‘svizzera’ che la contraddistingue da sempre nell’organizzazione della vita…

Michelle è felice. Nelle sue IG Stories condivide alcuni video insieme alla figlia Aury. “E’ tornata la mia bimba, il mio amore. Hai finito di girare?”, sottolinea alla ragazza. Poi arriva però la bacchettata: “Devo farti i complimenti perché è molto ben tenuta questa macchina”.

La Hunziker ironizza: l’auto della Ramazzotti è assolutamente disordinata e piena di cartacce da buttare via.

“Prima di salire ti ho detto già di non rompere, che è disordinata”, si difende Aurora. La madre ride sarcastica: “Ma no, non è disordinata… Si sta parlando di arte contemporanea qui… Brava amore, brava, brava!”. “Grazie”, replica la Ramazzotti, che incassa col sorriso. E’ abituata a una mamma tanto, tanto precisa, un vero ‘generale’, come ha più volte confessato la stessa Michelle, al contrario di lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/1/2022.