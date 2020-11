Aurora Ramazzotti è contenta, non solo perché si è messa il Covid alle spalle e ha ritrovato la voglia e la forza di allenarsi ogni giorno, ma anche perché finalmente i trattamenti al viso danno qualche risultato. La battaglia contro l’acne intrapresa con accanto la sua skin therapist Alice Lastrato, una vera esperta, le regala le prime soddisfazioni.

La bella 23enne, figlia primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, mostra i follower come la sua pelle del viso stia via via migliorando. I segni dell’acne ci sono ancora, non sono magicamente scomparsi, e anche i brufoli, ovviamente, ma meno di prima e i punti critici non sono infiammati come in precedenza.

Aury non si arrende: è caparbia e tenace. E, senza più nascondersi, in pieno clima ‘body positive’, fa vedere a tutti come affrontare un percorso di cui fino a poco tempo fa non parlava. Ha deciso di far conoscere le sue imperfezioni per far capire a tutti, così come ha già compreso lei stessa, che la perfezione, quella ostentata soprattutto sui social, ma non solo, è una chimera e non esiste. Bisogna accettarsi così come si è, piacendosi e affrontando senza paura quel che a volte spaventa. Solo così si potrà avere una società migliore e inclusiva al cento per cento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2020.