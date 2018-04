Aurora Ramazzotti si gode la vacanza al caldo senza avere accanto il fidanzato, Goffredo Cerza. La Pasqua sotto il sole le piace moltissimo e la 21enne regala sul social foto in cui è immortalata sensuale in bikini sulla spiaggia bianca. Ma pure mentre è scatenata sul quad tra le dune del deserto.

Vacanza al caldo, Aurora Ramazzotti dovrebbe essere volata via dall’Italia insieme al papà, Eros Ramazzotti, e alla moglie del cantante, Marica Pellegrinelli, che la ragazza sul suo profilo Instagram tagga in uno scatto. Si rilassa senza Goffredo Cerza, rimasto in Italia: appassionato di sci si dà da fare con i fuoripista al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Aurora Ramazzotti assapora pienamente il gusto dolce della vacanza al caldo, pur senza Goffredo Cerza. Del resto i due, subito dopo le festività natalizie, si erano già ‘separati’. Aury era andata alle Maldive lasciandolo nel Bel Paese, pronto a riabbracciarla al ritorno.

"I live to feel free”, “Vivo per sentirmi libera”, scrive a commento delle immagini postate. Aurora si diverte, anche se il suo cuore rimane comunque impegnato. Con Goffredo, ormai entrato in famiglia, il rapporto prosegue senza scossoni.