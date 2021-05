Awed troppo dimagrito all'Isola: la produzione costretta a prendere provvedimenti

Awed è dimagrito troppo all’Isola dei Famosi. La produzione, preoccupata per le condizioni di salute del famoso youtuber, è stata costretta a prendere provvedimenti. Il napoletano 24enne, all’anagrafe Simone Paciello, ha perso troppi chili ed è scheletrico. In Honduras è svenuto e non è il solo: anche Gilles Rocca, ora eliminato, e Andrea Cerioli hanno avuto seri problemi causati dalla mancanza di cibo.

Sui social da giorni i fan di Awed denunciano l’eccessivo dimagrimento del loro beniamino. “Fatelo mangiare, è diventato irriconoscibile”, si legge. E ancora: “Si vede che non sta bene, non può andare avanti così”; “Sta scomparendo, deve mangiare!”. “Nonostante si tratti di un gioco infatti, l’eccessivo dimagrito – accompagnato dalla perdita di tono muscolare – può portare a problemi che troppo spesso vengono sottovalutati”, sottolineano in tanti.

La produzione dell’Isola ha dato ascolto al popolo del web. Ha preso provvedimenti drastici dovuti al dimagrimento repentino e preoccupante di Awed. Gli autori presenti in Honduras lo hanno fatto allontanare per un po’ dagli altri compagni: lo youtuber ha dovuto essere sottoposto ad alcuni accertamenti sul suo stato di salute. Dopo qualche ora è tornato in spiaggia e ha svelato agli altri naufraghi cos’è stato deciso.

La produzione del reality darà a ognuno dei concorrenti porzioni di riso più abbondanti. Awed dovrà pure assumere integratori alimentari per riportare i livelli di zuccheri e proteine alla normalità. Non può rischiare di scendere ancora di peso per colpa della denutrizione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2021.