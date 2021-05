Awed fa un massaggio hot a Emanuela Tittocchia che è in topless, l’Isola dei Famosi finalmente si scalda e non si parla solo di mancanza di cibo e litigate. Lo youtuber 24enne e la bella 50enne, attrice, conduttrice e opinionista tv, si godono la loro ricompensa: dormire tutti soli su un vero materasso, e subito scatta la prima vera scena piccante del reality dall’inizio dello show.

Emanuela è stesa accanto ad Awed, il ragazzo si offre per farle un massaggio sulla schiena. “Manu, voglio concederti un massaggio. Sei pronta?”, le dice. La Tittocchia accetta: è pronta. Gli chiede se l’aiuta a spogliarsi.

“Sono qua per questo”, sottolinea entusiasta Awed. Quando lei si toglie una specie di vestaglia, lo youtuber scopre che Emanuela indossa solo il pezzo di sotto del bikini. “Ma sei nuda! Io non ci credo, tu sei nuda. Ti ho visto le tet*e, le ho riviste così da vicino…”, esclama il napoletano in brodo di giuggiole.

Awed poi sale a cavalcioni sulla donna e comincia a fare il suo massaggio. La Tittocchia si lascia andare. “Tu lo sai che io è come se mi stessi un po’ svegliando. Mi sembra di ritrovare un po’ di leggerezza. La sto ritrovando”, gli confessa.

Al mattino Emanuela gli porta un po’ di cocco a letto e il 24enne è contento. “Dopo mia madre, Emanuela è seconda donna che mi porta la colazione a letto, è un risveglio molto dolce, potrei abituarmi”, fa sapere. Tra i due c’è felling, nonostante la grande differenza d’età.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/5/2021.