Awed pesa 55 chili, ecco com'è diventato dopo 84 giorni all’Isola

Awed dopo 84 giorni trascorsi in Honduras all’Isola dei Famosi pesa 55 chili. Dopo aver conquistato la vittoria al reality, il napoletano 24enne torna sui social e ai fan rivela quanto segna la bilancia. Quando aveva iniziato la sua avventura pesava 75 chilogrammi: ha perso ben 20 chili.

Lo youtuber è pelle e ossa ma felice. Si fa scattare una foto mentre è seduto in slip in bagno in hotel con l’ambito trofeo della vittoria tra le mani e scrive: “Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Non ha più muscoli e ha una fame da lupo. Awed è ancora incredulo. “Ragazzi, non so ancora cosa sta succedendo, sono ancora scosso, per me è tutto paradossale. Vi prego datemi dei giorni per capire… Voglio solo ringraziarvi di cuore, vi amo”, dice ai fan nelle sue IG Stories.

All’indomani della vittoria all’Isola, il ragazzo si mette in viaggio verso l’Italia con gli altri naufraghi. Ignazio Moser e Andrea Cerioli sono quelli a cui si è più legato. Anche Matteo Diamante è nel suo cuore. Insieme, tra aerei e scali, eccede col cibo.

“Il dottore: 'E’ consigliato non mangiare tanto appena finita l’Isola, potresti sentirti male’. Io: MacDonald’s”, scrive Awed. E si fa vedere mentre ordina con gli amici un mare di pietanze. “E’ il momento più bello della mia Isola, dopo 85 siamo qui per terra a mangiare il Mac”, rivela. Non importa se rischia di avere il mal di pancia. Il resto della comitiva fa lo stesso: la fame è ancora troppa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2021.