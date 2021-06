Awed vince l'Isola dei Famosi e scoppia in lacrime: guarda

Awed vince l’Isola dei Famosi, che per la finale raccoglie davanti allo schermo tv 3 milioni e 317mila spettatori, pari al 22.97% di share, e scoppia in lacrime. Lo youtuber 24enne, famoso tra i giovanissimi, batte in finalissima Valentina Persia e al momento della proclamazione crolla in un pianto disperato. E’ felice, non riesce a credere al trionfo. Ringrazia la sua famiglia e il pubblico che lo ha votato. Si aggiudica il montepremi di 100mila euro, la metà sarà donata in beneficienza.

Per la prima volta il vincitore dell’Isola viene proclamato in Honduras. Awed poco prima di conoscere il verdetto del televoto spiega a Ilary Blasi cosa rappresenterebbe per lui la vittoria. “Sono un eterno insicuro, non pensavo di arrivare fino a qui. Dedico questo percorso a chi si è sempre sentito escluso, a chi non fa parte di compagnie, a chi cerca da solo di evadere e trovare la sua strada, a chi insegue un sogno e si sente capito da pochi. Credete nei sogni, nelle cose più impossibili. Non arrendetevi mai. Se anche un essere così è sopravvissuto su un'isola deserta per 85 giorni, vuol dire che realmente ce la può fare chiunque”, dice con gli occhi lucidi.

Poco dopo la conduttrice dallo studio di Milano apre la busta e svela il vincitore. Il napoletano trionfa, piange, si inginocchia a terra, le mani sul volto. Dimagrito, provato dalla fame e dai giorni trascorsi al reality, assapora il momento. E’, come dice lui stesso, uno dei più significativi della sua vita.

Massimiliano Rosolino gli consegna tra le mani il trofeo che spetta al numero uno. Awed lo prende e continua a dire: “Grazie”.

Mentre scorrono i titoli di coda e Ilary saluta il suo pubblico a notte fonda, in Honduras gli altri, quelli fatti fuori a uno a uno durante il serale, corrono ad abbracciarlo: Andrea Cerioli, arrivato terzo, Ignazio Moser, che ha conquistato il quarto posto, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante, fanalini di cosa.

Tra loro c’è anche il fratello di Simone Paciello, vero nome dello youtuber, Davide, che è volato da lui per la sorpresa più bella e inaspettata. Sui social i fan esultano: il triofo di Awed alla quindicesima edizione dell’Isola li rende euforici.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2021.