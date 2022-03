Baci in bocca e complicità: Dayane Mello e Soleil Sorge mostrano la loro amicizia speciale in pubblico

Soleil Sorge a Milano, dopo la fine del GF Vip, ritrova l’amica del cuore, quella che è sempre stata al suo fianco e l’ha difesa dagli attacchi ‘social’ quando la 27enne era dentro la Casa di Cinecittà, Dayane Mello. L’influencer e la modella brasiliana 33enne per le vie del centro sono tutte baci in bocca e complicità davanti ai paparazzi che non le perdono di vista un istante.

Sorridenti e giocose, quasi come una coppia di amanti, le due passeggiano e si lasciano immortalare in grande intimità, senza paura dei pettegolezzi.

Soleil e Dayane hanno da sempre un rapporto speciale, tra loro la ‘chimica artistica’, quella di cui parlava continuamente Alex Belli riferendosi all’attrazione provata per la Sorge al reality, c’è sul serio e non fanno nulla per nasconderla.

La Mello è in grado di far sempre sorridere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “Dayane è la mia prima fan e la mia migliore amica, per me andrebbe contro tutti”, sottolinea Soleil sulle pagine di Chi. Anche lei farebbe lo stesso per la sudamericana, per cui ha un affetto infinito: la mette davanti a tutti, anche al suo fidanzato, il ‘misterioso’ Carlo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2022.