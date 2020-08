Ballando con le stelle 2020: ecco i concorrenti ufficiali e le coppie

Ballando con le stelle 2020 prende definitivamente forma: si scaldano i motori per il talent di Rai Uno firmato da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 12 settembre. La bionda conduttrice rivela i concorrenti ufficiali e le coppie che si esibiranno in palcoscenico: chi danzerà con chi.

Tutto volevano sapere e ora sono stati accontentati. Niente più voci di corridoio, ma l’ufficialità. Milly Carlucci rivela le coppie maestri-concorrenti di Ballando con le stelle 2020. Lo fa attraverso il canale social del programma.

Barbara Bouchet ballerà con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro. Non è certo finita qui.

Alessandra Mussolini si lancerà nelle sue danze con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen.

L’ex fidanzato di Diletta Leotta, il pugile Daniele Scardina romperà gli indugi con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca, entusiasta della nuova avventura, con Sara Di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.

La squadra di Ballando con le stelle 2020 è stata confermata in toto: ci sarà Paolo Belli, Carolyn Smith presiederà la giuria composta sempre da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino.

Milly a proposito delle norme anti-Covid per far sì che tutto fili liscio, fa sapere: “Noi stiamo lavorando. Abbiamo fatto il tampone, lo hanno fatto i maestri, le celebrità, gli autori, tutti quanti. Noi siamo controllati tutte le settimane e grazie a questo, soprattutto al fatto che maestro e allievo sono tutti e due controllati, quindi negativi ai tamponi ogni settimana, si può ballare abbracciati. Quindi voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle!”. Non è previsto il pubblico, così da evitare gli assembramenti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/8/2020.