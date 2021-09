Ballando con le stelle 2021: svelato il super cast di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2021 è ai nastri di partenza, Milly Carlucci ha messo insieme un super cast per il suo talent su Rai Uno, in onda dal prossimo 16 ottobre: lo svela Di Più Tv. Lo show sarà una bomba grazie ai concorrenti della sedicesima edizione, l’ultima è stata vinta da Gilles Rocca, che ha messo al tappeto la concorrenza.

Milly ha composto un cast eterogeneo per Ballando con le stelle 2021. I nomi più altisonanti sono sicuramente quelli di Al Bano, Morgan, che pare sia già in polemica con la produzione, e Arisa, fortemente corteggiata dalla conduttrice dopo l’addio ad Amici.

Tanta curiosità anche per Andrea Iannone, pilota di MotoGP fermo per squalifica a causa del doping, ex fidanzato di Belen e Giulia De Lellis.

In pista arriverà, con i suoi look sicuramente tutti da guardare, pure il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style.

La Carlucci non ha badato a spese. Tra i ballerini vip ci sarà l’intramontabile Memo Remigi, Valerio Rossi Albertini, fisico e scienziato in tv con Bianca Berlinguer a Cartabianca, l’ex calciatore Fabio Galante, Mietta.

Attesa per ammirare Sabrina Salerno, showgirl e cantante dal fisico prorompente e invidiabile a 53 anni.

Tra i partecipanti anche l’attrice Valeria Fabrizi, Bianca Gascoigne, figlia dell’ex centrocampista Paul, che quest’anno ha partecipato all’Isola dei Famosi, il rugbista e personal trainer Alvise Rigo. Lo spettacolo sta per iniziare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2021.