Panico a 'Ballando con le Stelle', Samuel Peron positivo: ecco cosa succede ora

Si vivono ore di panico a Ballando con le stelle. Samuel Peron è risultato positivo al Coronavirus. Nelle ultime ore si erano diffuse voci riguardo pure a Rosalinda Celentano, tra i concorrenti del talent e in coppia proprio con il ballerino che ha contratto il Covid-19. Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del programma di Milly Carlucci, però smentisce. Ma cosa succederà ora? La trasmissione di Rai Uno, che avrebbe dovuto prendere il via il prossimo 12 settembre, è a rischio?

“Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risulta positivo solo Samuel Peron che, tema ricorrente in questi giorni, aveva trascorso le vacanze in Sardegna. (sta bene, per fortuna)”, scrive la Lucarelli su Twitter.

C’è grande agitazione, tutti si aspettano che Milly Carlucci parli. Samuel Peron sarà sostituito? Rosalinda Celentano, che dovrebbe presto ripetere il tampone in via precauzionale, non potrà allenarsi con il danzatore, sempre che 15 giorni bastino, perché se dopo la quarantena il ballerino dovesse ancora risultare positivo al virus, i guai raddoppierebbero.

La popolarissima conduttrice solo pochi giorni fa, in un video pubblicato sull’accout ufficiale di Ballando con le stelle, aveva detto a proposito delle precauzioni anti-Covid prese dalla produzione per dare al via alla trasmissione in tutta tranquillità: “Noi stiamo lavorando. Abbiamo fatto il tampone, lo hanno fatto i maestri, le celebrità, gli autori, tutti quanti. Noi siamo controllati tutte le settimane e grazie a questo, soprattutto al fatto che maestro e allievo sono tutti e due controllati, quindi negativi ai tamponi ogni settimana, si può ballare abbracciati. Quindi voi vedrete il vero ballo sensuale di Ballando con le stelle!”.

Lo scenario, però, è bruscamente cambiato e ora ci si chiede come andare avanti per garantire la sicurezza di tutti e far sì che il talent inizi senza ulteriori intoppi e non rischi invece un ulteriore stop.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2020.