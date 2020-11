Balotelli furioso per le frasi di Selvaggia Roma su Enock: 'Basta! E' intoccabile'

Balotelli è furioso per le frasi di Selvaggia Roma su Enock. Su Twitter il calciatore esplode: “Basta! E’ intoccabile”. L’ex volto di Temptation Island sgancia la bomba al reality: quest’estate, quando era già fidanzato con Giorgia, Barwuah, 27 anni, l’avrebbe baciata. Il ragazzo nega, la 30enne l’accusa: “Tira fuori le pal*e”.

Il racconto della Roma è preciso, lei ed Enock si sarebbero incontrati la scorsa estate in una discoteca, avrebbero passato la serata insieme nel privè del locale e si sarebbero scambiati diversi baci. Il fratello di Balotellli nega categoricamente di averla baciata e addiruttura di averla mai invitata in hotel da lui.

“E’ tutto falso - spiega Enock ad Alfonso Signorini - non so perché debba fare così. E' vero che ci siamo visti, io mi sono ubriacato e sono stato anche male, ma non ci siamo baciati. I messaggi a Selvaggia non li ho mandati io ma un'altra persona che non voglio mettere in mezzo. Non voglio aggiungere altro”.

La ragazza ascolta e poi replica impietosa: “Lo lo posso pure capire…ma Enock un minimo di pal*e uno ce le deve pure avere, questo mi conferma che tu eri fidanzato. C'era anche il mio miglior amico Tony che stava lì e ha visto che noi ci siamo baciati. Evidentemente eri fidanzato, cosa che io non sapevo, per questo fai così, ma io ho gli screen dei messaggi. Se non reggi l'alcol la prossima volta non bere. Sono io che non sono voluta venire in albergo quando mi hai invitata”

Mario Balotelli sul social si fa sentire. E’ arrabbiatissimo per tutta la questione messa in piazza e per come Selvaggia Roma stia mettendo in mezzo Enock crocifiggendolo davanti ai telespettatori e alla fidanzata. “Quando decidi di camminare nelle tenebre dimenticati la luce. Gioco finito. Enock è intoccabile ripeto INTOCCABILE. La vita non è al GF quando si sparla a caso poi si prendono le proprie responsabilità MA FUORI DALLA CASA! In bocca al lupo a tutti”, tuona.

