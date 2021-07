Balotelli sbotta: 'La madre di mio figlio mi usa come bancomat’. Lei replica…

Stavolta è davvero esploso. Mario Balotelli si è sfogato via social accusando genericamente le donne che fanno figli con uomini ricchi solo per poterne trarre un beneficio economico. Il riferimento però è apparso evidente. A quanto pare ce l’aveva con Clelia, la sua ex, da cui ha avuto nel 2017 il figlio Lion (dopo aver avuto nel 2012 Pia da Raffaella Fico). La giovane svizzera ha infatti successivamente replicato, essendosi evidentemente sentita tirata in causa (e ha fatto a sua volta una durissima accusa a Mario). Ma vediamo bene come sono andate le cose.

Nella giornata di mercoledì il calciatore 30enne ha scritto questo nelle sue Instagram Stories: “La legge non dovrebbe permettere alle cacciatrici d’oro di avere figli contro il volere dell’uomo, solo per il beneficio dei soldi, è malvagio, triste e immorale”.

“La famiglia è fatta di amore, non di convenienza. Se sei single, ti diverti e non puoi provvedere a niente da sola, non usare terze persone come bancomat, trovati un lavoro prima di avere figli”, ha poi aggiunto. Infine ha concluso: “Anche se a volte la legge non è giusta… dio lo è, e la punizione alla fine sarà eterna”.

Poco dopo Clelia ha deciso di rispondere a Balotelli, avendo evidentemente avuto la sensazione che fosse lei l’oggetto dello sfogo social della stella del pallone. La ragazza ha così accusato Mario di aver perpetrato nei suoi confronti violenze fisiche e mentali.

“Sono una vittima fisicamente e mentalmente di lui… e non si ferma mai… non ha mai rispetto delle madri…”, ha affermato. “L’unica cosa che fa è mentire… only lies”, ha aggiunto. “Proteggerò sempre mio figlio”, ha quindi concluso.

