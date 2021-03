Riconoscete questa bambina? Oggi è una famosa modella, ex moglie di un cantante...

Viso dolce e capelli a caschetto con la frangetta corta: chi è questa deliziosa bambina che posa in foto in mezzo al verde? Oggi la moretta ha 32 anni, è una famosa modella, ex moglie di un popolarissimo cantante da cui ha avuto due figli, una femmina di 9 anni e un maschietto di 6 anni: lei è Marica Pellegrinelli.

Marica fa un tuffo nel passato e pubblica nelle sue IG Stories alcune foto che la ritraggono bambina “dentro un bosso”, così scrive lei. E’ tutta vestita di rosso.

“Quando vedo queste foto penso che dovrei tenere tutti i magliocini di Raffaela, il tempo passa in fretta”, sottolinea la Pellegrinelli, facendo riferimento alla figlioletta, Raffaela Maria, la primogenita nata dall’amore con Eros. Negli scatti sembra avere all’incirca l’età della piccola. In un’altra immagine tiene stretto il suo cagnolino bianco a sé.

Marica Pellegrinelli ha conservato lo stesso sguardo che aveva quando era una ragazzina, quando ancora non sapeva cosa le avrebbe riservato la vita. Aveva molti sogni, molti di questi sono diventati realtà. Bella da impazzire, adesso è ufficialmente single. Con l’ex ha conservato un ottimo rapporto di stima e affetto. Innamorata pure del suo Gabrio Tullio, il secondogentio, continua a posare per molti brand moda e sul social vede crescere di giorno in giorno il suo esercito di follower, che seguono ogni suo passo.

