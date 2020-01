Bar Refaeli ha partorito: terzo figlio in tre anni e mezzo

Bar Refaeli è mamma tris: ha partorito il terzo figlio in tre anni e mezzo, come ama sottolineare lei stessa annunciando la nascita del suo terzogenito, un maschietto.

La bellissima top model 34enne posta sul suo profilo social uno scatto in cui è immortalata con un look da ospedale e annuncia l’avvenuta venuta al mondo del bebè, ha partorito il terzo figlio in tre anni e mezzo, fa sapere. Bar aggiunge anche: “La famiglia è tutto e la vita è bella”. E’ felicissima.

Sorridente, con i capelli raccolti in una coda e il camice dell’ospedale ancora addosso, Bar Refaeli sta in piedi dietro il lettino nella sua stanza, la sacca della flebo è proprio sopra di lei. E’ nato il suo bambino. Sposata con l’imprenditore isrlaeliano Adi Ezra, allarga la sua famiglia: i due sono già genitori di Liv, nata nell’agosto 2016, ed Elle, venuta al mondo nell’ottobre 2017.

Adesso è mamma tris, ma Bar non si fermerà di certo qui. In tv ha confessato di volere quattro figli. La modella potrebbe, così, già pensare alla prossima cicogna e stabilire un successivo record, chissà…

