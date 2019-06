Bar Refaeli aspetta il terzo figlio dal marito Adi Ezra: 'L'ho fatto di nuovo, sono incinta'

Bar Refaeli annuncia su instagram di aspettare il terzo figlio ed è al settimo cielo

La modella è già mamma di Liv, nata nel 2016, ed Elle, avuta nel 2017

Bar Refaeli, 34 anni, aspetta il terzo figlio. La modella lo annuncia su Instagram con un video che la ritrae in compagnia dell'amico Assi Azar coi cui il mese scorso ha presentato la 64esima edizione dell'Eurovision a Tel Aviv. E' di nuovo incinta Bar Refaeli. Aspetta il terzo figlio dal marito Adi Ezra, sposato nel 2015: "L'ho fatto ancora", ironizza su Instagram l'ex fidanzata di Leonardo DiCaprio. Le prime due figlie di Bar, infatti, sono piccolissime: Liv, la primogenita, compirà 3 anni ad agosto, mentre Elle è nata a ottobre del 2017. L'ex angelo di Victoria'Secret, insomma, non perde tempo. La famiglia sta crescendo alla velocità della luce e chissà che dopo due femmine, stavolta il fiocco non sia azzurro. Una cosa è certa: Bar Refaeli è raggiante nel video in cui rivela di essere incinta del terzo figlio. Fare la mamma a quanto pare le piace. Dopotutto non ha mai nascosto di sognare una famiglia numerosa: "I miei genitori hanno avuto 4 figli, spero di ripetere le loro performance", dichiarava la modella non molto tempo fa. E sembra essere sulla buona strada per emulare mamma e papà.





