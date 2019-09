Bruttissima avventura per Barbara D’Urso. La conduttrice, dopo che una foto in cui appare con un collare cervicale ha fatto il giro della rete nelle scorse ore, ha dovuto rivelare cosa le è successo qualche giorno fa. Non avrebbe voluto, ma a questo punto ha preferito essere lei stessa a raccontarlo. In un video postato sui social ha spiegato di aver rischiato grosso. E’ accidentalmente caduta e una lastra di cristallo le è “entrata” tra la testa e il collo. “Vi ho nascosto una cosa già da un po’di giorni. Questo che vedete (indica il collarino, ndr) è la conseguenza di una cosa molto particolare che e mi è successa. Io volevo evitare che si sapesse ma oggi è girata in rete una foto che forse qualcuno ha scattato sul set”, ha detto nella clip.

“Circa una settimana fa ho avuto una sorta di incidente. Sono scivolata, sono caduta in maniera molto pericolosa e una grande lastra di cristallo mi è entrata qui (indica il lato destro della testa, ndr). Le conseguenze sono state particolari. Per molto tempo ho avuto l’insensibilità all’altro braccio e alla mano. Questa cosa mi ha insegnato che nella vita può cambiare tutto in un minuto e che quindi bisogna vivere con gioia”, ha poi aggiunto.

“Io però ora sto benissimo. Per girare i promo mi sono tolta il collarino. Le foto le ho fatte un po’ di spalle in questi giorni. Lunedì torno in onda super garrula (loquace e allegra, ndr)”, ha continuato.

“Volevo ringraziare gli infermieri e i dottori del pronto soccorso dell’Humanitas (una struttura ospedaliera di Milano, ndr) che con grande discrezione, ma senza prevaricare gli altri malati, si sono occupati di me, mi hanno tenuto molte ore là, mi hanno curato e fatto varie cose”, ha quindi proseguito.

Infine il popolare volto tv 62enne ha colto l’occasione per smentire di avere l’osteoporosi o l’artrosi, come aveva insinuato qualcuno dopo aver intravisto dei medicinali nelle sue Instagram Stories. “Ah, poi volevo dirvi che mi dicono che qualcuno dei famosi odiatore (gli hater, ndr) è andato a sbirciare nelle mie Stories e ha visto alcuni medicinali che dicono siano medicinali contro l’osteoporosi o l’artrosi. Ecco, io da una settimana mi imbottisco di medicinali che sono miorilassanti, che sono antidolorifici, contro le vertigini e contro la nausea. Mi dispiace per voi, ma io l’artrosi o l’osteoporosi non ce l’ho. Vi augura tanta gioia”, ha concluso.

