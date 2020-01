Barbara Alberti in ospedale: televoto annullato al GF Vip

Barbara Alberti è in ospedale per alcuni accertamenti. Ha lasciato la Casa del GF Vip e il televoto che la vedeva in ballo è stato annullato. La produzione con una nota ha comunicato che la scrittrice 76enne ha dovuto momentaneamente abbandonare il reality, ma non ha detto se tornerà.

“Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la Casa del GF Vip per una indisposizione - Si legge sull’account ufficiale dello show condotto da Alfonso Signorini - Il televoto che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata saranno rimborsati”.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, nelle prossime ore sicuramente se ne saprà di più. La Alberti, però, negli ultimi giorni aveva dato segni di malessere e insofferenza. Nel corso dell’ultima diretta di venerdì, in prima serata, Barbara aveva detto a Signorini di voler uscire, subito bacchettata dal giornalista.

“Io me ne vado, hanno solo trasmesso cose ignobili di me – aveva sottolineato con gli altri coinquilini - Non c’è nessuna cosa bella che hanno fatto vedere”. Poi aveva parlato del suo cachet: “Il mio contratto è diverso dal vostro, se lascio non perdo tutto, ma le puntate che ho fatto mi verranno pagate. Me lo hanno garantito”.

“Io ho una situazione difficile a casa, sono molto fragile, non voglio vedere crollare il ponte. Preferisco lasciare adesso. Non voglio perdere l’affetto del pubblico – aveva aggiunto - è il mio patrimonietto, è il mio affare che ho fatto venendo qua. Trasmettendo solo cose pessime, rischio. Voglio sapere cosa mi garantiscono loro che posso dire lunedì, altrimenti vado via domani. Non sono matta… Signorini, che prima mi trattava come una Madonna, non fa che screditarmi in diretta. Questa cosa non va. Qui è tutto un rovesciamento della situazione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2020.