Durante una chiacchierata con alcuni coinquilini, Barbara Alberti si è fatta sfuggire una frase di troppo che farà molto discutere. La scrittrice ha infatti detto di pensare che Wanda Nara sia un “mostro” perché completamente sproporzionata fisicamente, visto che ha un seno a suo dire troppo grande rispetto al resto del corpo. Parlando con Rita Rusic e Andrea Montovoli ha infatti detto: “Wanda Nara è alta 1 metro e 50 e si è fatta l’ottava misura. E’ un mostro”.

Subito le ha fatto eco Montovoli: “Sì, è sproporzionata”. Rita le ha invece indicato il proprio microfono, ma la Alberti non ha immediatamente capito che la coinquilina le stava cercando di dire di non usare certi termini davanti alle telecamere. “Come? Sì, ho visto le foto e c’ha…”, ha quindi continuato Barbara. Davanti all’insistente gesto della Rusic però comprende il messaggio che le vuole mandare la bionda di origini croate. Si porta la mano davanti alla bocca e arrossisce imbarazzata dopo aver realizzato di essersi probabilmente fatta sfuggire qualche termine non adeguato…

Di certo questa scenetta, che per qualcuno è risultata piuttosto divertente, farà molto discutere.

Nel frattempo la Nara ha risposto via social. In una Instagram Stories ha precisato di non essere alta 1 metro e 50, ma 1 metro e 70. Condividendo proprio la clip in cui la Alberti la definisce un "mostro", ha scritto: "Altezza 1,70, ci vediamo stasera al GF Vip".

Scritto da: la Redazione il 31/1/2020.