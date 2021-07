Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli, moglie del fratello Luigi, incinte: pancioni a confronto, foto

Barbara Berlusconi e Federica Fumagalli, moglie del fratello 32enne Luigi Berlusconi, sorridono in foto: le due incinte mettono a confronto i loro pancioni. L’ex ad del Milan ha annunciato di essere in attesa del quinto figlio lo scorso maggio, la cognata è agli sgoccioli con la gravidanza, dovrebbe partorire a giorni: sarebbe in attesa di un maschietto, il quattordicesimo nipote di Silvio Berlusconi.

E’ la bionda 36enne a condividere sul social lo scatto che la mostra con la mora 34enne in attesa della cicogna. Barbara, già madre di Alessandro, Edoardo, Leone e Francesco, dovrebbe partorire il prossimo autunno. Non svela il sesso del bambino. Lo scorso maggio, nel rivelare la gravidanza, aveva scritto: “La famiglia si allarga. Speriamo che questa volta sia femmina, oppure mi toccherà chiamarlo Quinto”. Aveva accompagnato le sue parole con un’immagine di famiglia, accanto al compagno Lorenzo Guerrieri e ai figli, due dei quali sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza.

Barbara Berlusconi ha dato alla luce il primogenito Alessandro nel 2007. Due anni più tardi, nel 2009,è nato Edoardo. Nel 2016 ha avuto il primo figlio da Guerrieri e nel 2018 ha accolto il secondo. Ora con Lorenzo fa ‘tris'.

Federica Fumagalli, conosciuta da Luigi all’università, è andata a nozze col rampollo dieci anni dopo, nell’ottobre scorso, tra pochissimo sarà madre per la prima volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.