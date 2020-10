Barbara D'Urso asfalta Soleil in diretta: Se stacchi la conversazione, te ne vai per sempre'

Barbara D’Urso asfalta Soleil Sorgé in diretta tv. La bionda è protagonista della bagarre che scoppia a Pomeriggio 5. Accusata dal paparazzo Alex Fiumara, ospite in studio, di essere lei a chiamare i fotografi per uscire sui giornali, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in collegamento dalla Grecia, esplode e minaccia più volte di andarsene, ma Carmelita esplode e perentoria le dice: “Se stacchi la conversazione, te ne vai per sempre, per tutta la tua vita”.

Fiumara accusa Soleil di aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone uscita tempo fa sul settimanale Chi, L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nega e più volte lo interrompe. Non lo fa parlare.

“Ho le prove di quanto dico. Non prendermi per il sedere, tu hai fatto chiamare due nostri amici in comune. Non devi dire stupidaggini. Ho conversazioni con indirizzamenti di Soleil verso il fotografo. Ho anche testimoni. Una ragazza di nome Giulia me l'ha confermato, come pure un mio collega e una persona a te vicina”, sottolinea il fotografo. "Conto fino a tre e poi stacco questa conversazione perché non ho intenzione di venire attaccata e non poter dire la mia”, minaccia la bionda 25enne.

Barbara D’Urso non ci sta e scoppia la lite. La conduttrice replica a brutto muso a Soleil. “Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla. Non decidi tu di interrompere la conversazione dopo, perché se la stacchi la stacchi per sempre, per tutta la tua vita, e ‘salutame a soreta’”, ribatte. Poi aggiunge: “Sto per darti la parola in modo civile, fallo finire”.

La Sorgè capisce che rischia grosso, Barbara non scherza. La situazione si ricompone, Soleil abbassa le penne davanti a una delle regine incontrastate della tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2020.