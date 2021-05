Supergaffe di Barbara D'Urso: fa gli auguri a Little Tony, ma è morto. Voleva farli a...

Barbara D’Urso commette una supergaffe a Pomeriggio 5: la popolare conduttrice fa gli auguri a Little Tony. Confonde il famoso cantante, morto nel 2013, con l’altrettanto celebre Tony Renis, vivo e vegeto. La conduttrice è costernata e si mette le mani sul volto per il vistoso errore. Al momento dei saluti grande momento di imbarazzo per la presentatrice a causa dello scivolone in diretta tv.

Dopo la pubblicità Barbara torna in onda, è il momento di dare appuntamento agli spettatori per il giorno dopo, prima però, vuole celebrare il compleanno di un famoso artista.

"Oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony!", esclama Carmelita pronunciando il nome dell’artista scomparso ormai da tempo. E’ euforica e sorridente, carica più che mai. Ma 64enne, però, stavolta la fa grossa.

Barbara D’Urso immediatamente si rende conto del madornale errore e si corregge, dispiaciutissima e a disagio, quasi impacciata per la gaffe. "Little Tony? Che ho detto, Dio mio. Perdonatemi!”, sottolinea coprendosi il volto con entrambe le mani. E subito rilancia: “Tony Renis, il mio grandissimo amico Tony Renis. Un abbraccio, ti voglio bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/5/2021.