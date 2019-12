Barbara D’Urso scambia Chiara Nasti per Chiara Biasi, gaffe epica e il web si scatena

Barbara D’Urso a “Live - Non è la D’Urso” scambia Chiara Nasti, ospite in studio, con Chiara Biasi. La conduttrice avrebbe voluto la protagonista del caso della settimana, quello con l’influencer 29enne che, presa di mira da Le Iene con il loro scherzo, ha esclamato: “Io per 80mila manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”. Ma si trova davanti un’altra Chiara e commette una gaffe epica. “E’ meglio che cada nella botola”, esclama quando si rende conto dello scambio di persona. E il web di scatena…

Tutta colpa degli autori dello show? Probabile. In studio, forse per chiarire, è stata invitata Chiara Nasti, 21 anni, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che su Instagram conta 1,7 milioni di follower, non Chiara Biasi, che di ‘seguaci’ ne ha 2 milioni e 4mila. Lo scambio di persona ha dell’incredibile. Barbara D’Urso, completamente ignara di tutto ciò, la presenta.

“Ecco, Chiara Biasi, felice di conoscerti, sei la protagonista del caso della settimana”, le dice la presentatrice. La Nasti ringrazia, ma nel sentire le parole rimane interdetta, quasi infastidita. Seguono attimi di smarrimento. Giovanni Ciacci, tra gli opinionisti, si guarda attorno perplesso. La conduttrice ha nell’orecchio gli autori che evidentemente le stanno spiegando la gaffe commessa grazie all’auricolare…

Seguono faccine buffe, incredule, Barbara D’Urso non sa più che pesci prendere,. “Lei è Chiara Biasi, la protagonista del caso…?”, ribadisce. Poi subito di corregge: “No…? Ah, perfetto, ho confuso le due Chiara, certo. Quindi è meglio che io cada nella botola”. Fa riferimento alla botola nascosta sulla scena dove a inizio programma è inciampata, rischiando una rovinosa caduta in diretta tv.

“Amici di Twitter, non ho capito niente”, sottolinea infine Barbara D’Urso, rendendosi conto della super gaffe commessa. E continua: “Come si chiama quindi? Chiara Blasi… Chiara con la l o la ì? Ok Chiara Biasi”. Sul social sono tantissimi i meme che la immortalano, ironici e irriverenti, come al solito. Barbara che scambia le due Chiara diventa virale più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2019.