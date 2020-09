Barbara D’Urso come Meryl Streep ne 'Il diavolo veste Prada’: foto

Barbara D’Urso come Meryl Streep. La conduttrice si è trasformata in Miranda Priestly, la temutissima direttrice della rivista di moda ‘Runway’ protagonista del film del 2006 ‘Il diavolo veste Prada’, per girare il promo della nuova edizione di ‘Live – Non è la D’Urso’. Capelli argentati, abito viola e cappotto fino sotto il ginocchio, la 63enne è identica alla diva di Hollywood. Pubblicando uno scatto del travestimento su Instagram Barbara ha scritto: “Miranda D’Urso”.

Poco dopo è arrivato il comunicato di Mediaset che annuncia la messa in onda della clip con cui si promuove il ritorno in onda del contenitore della domenica sera di Canale5. “Da stasera in programmazione sulle reti Mediaset vedremo Barbara D’Urso trasformarsi nella più temuta direttrice di sempre di una rivista di moda: Miranda Priestly del film ‘Il diavolo veste Prada’. Con sguardo severo e i caratteristici capelli argentati, la padrona di casa della domenica sera di Canale5 invita il pubblico a seguire la terza edizione di ‘Live – Non è la D’Urso’”, si legge nella nota. E ancora: “L’appuntamento con il programma targato Videonews è per domenica 13 settembre in prime time su Canale5”.

La D’Urso, che è già tornata in onda con ‘Pomeriggio Cinque’ e che sempre il 13 riprenderà a condurre anche ‘Domenica Live’, è rientrata da poco dalle vacanze estive. Ha trascorso più di un mese nella sua casa in Toscana vicino Capalbio, tra cura del corpo e risate con gli amici. Adesso però è felicissima di aver ripreso in mano il timone dei suoi programmi.

Scritto da: la Redazione il 7/9/2020.