Barbara D’Urso a Live - Non è la D’Urso si scaglia contro Morgan. Il cantante dà forfait a poche ore dalla diretta. Spiega le sue motivazioni in un post sul social. Carmelita, proprio come era accaduto nella scorsa edizione quando a darle ‘buca’ era stata Pamela Prati, non ci sta e asfalta l’ex compagno di Asia Argento in diretta tv. Smentisce le parole scritte e poi pubblicate su Facebook da Marco Castoldi e racconta come sono andate realmente le cose…

“L’ospitata era stata confermata dall’avvocato e dal manager di Morgan - comincia la conduttrice - per un’intervista concordata in cui si sarebbe parlato tra i vari argomenti anche di quello della sua casa, perché proprio lui ha iniziato una vera propria battaglia coinvolgendo i media quando è stato sfrattato dalla sua abitazione, e ha avuto anche il nostro supporto partecipando più di una volta alle mie trasmissioni”.

Barbara mostra i filmati preparati per ospitare Morgan, rimarcando come sia stato proprio lui a coinvolgere i media nella vicenda. "Per l’ospitata - prosegue Barbara d’Urso - era stato firmato un contratto ormai da tempo e per questo motivo come facciamo sempre avevamo pubblicizzato il suo arrivo con vari spot sulle reti Mediaset. Verso le 17 di oggi pomeriggio telefona il manager di Morgan dicendo al produttore di ‘Live - Non è la D’Urso’ che Morgan non sarebbe più venuto, ma il motivo lo avrebbe spiegato Morgan stesso. Ed infatti alle 18 Morgan scrive sui social”.

La presentatrice, per onore di verità, legge il post pubblicato da Morgan. “Io non vado da Barbara D'Urso questa sera, nonostante abbiano pubblicizzato che ci sarei andato. Vi dico perché, anche se sono dinamiche che andrebbero tenute riservate. Ma sono esausto di tutte quelle assurdità che poi si dicono e si scrivono sul mio conto, fasulle, frutto di una non conoscenza dei fatti. Sono solo un incontrollato mare di delirio impietoso e impreciso, su cui cercherò di aprirvi gli occhi perché le cose prima di essere giudicate vanno conosciute e valutate", scrive il 46enne.

“Perché arrivo all'ultimo momento a dire: non ci vado? - continua il cantautore - Semplice, perché io che non ci vado lo dico sin dalla prima volta che mi viene richiesto, gentilmente. E rispondo altrettanto gentilmente no, grazie, ringrazio tanto ma no. E dopo un giorno ritornano e io rispondo ancora no. Mi chiedono perché. Non è il mio mondo, rispondo, non guardo la tv, non ho tempo, sto lavorando e quel mondo non mi appartiene”.

“Ma ti diamo tanti soldi: no grazie, non mi interessa. Ah va beh, contento tu. Ritornano all'attacco il giorno dopo: ti diamo veramente tanti soldi. No. No grazie, basta, mi state un pò rompendo. Ho detto no. E andiamo avanti così per mesi. Esasperato, un giorno mi dicono: ‘Ti diamo tutto ciò che vuoi’. Voglio un pianoforte, suonare e parlare di musica - aggiunge ancora Morgan - No, devi parlare dello sfratto, di Jessica e di Asia. No no no no no no no no no no. Ok, puoi avere il pianoforte, però devi parlare di sfratto. No. Ti diamo il triplo. No. Ti diamo il piano e il triplo. No. Cosa vuoi allora? Voglio che mi lasciate in pace, non voglio andare in questo tipo di programmi. Ma ti facciamo parlare della casa. Ah sì? E non ci sono i giornalisti avvoltoi? E non c'è il gossip? E non ci sono gli stron*i? No, parli della casa”.

"Dicci con chi vuoi parlare - prosegue a scrivere Morgan - Con il Ministro Franceschini. ok, poi chi altri? Se si può mi piacerebbe una conversazione seria sul tema della casa d’artista con il Ministro, Vittorio Sgarbi e il sindaco di Monza. Insomma, per farla breve mi strappano un sì, con dolore, con esasperazione, con mille specchietti per le allodole. Ma stasera non ci sarà il Ministro né il sindaco e Sgarbi è al telefono. Quindi ritorno su ciò che ho sempre detto: NO grazie”.

“E non mi pare di essere particolarmente incomprensibile. Cosa vuol dire no? Vuol dire no. E’ inutile che mi trasciniate, io non voglio andarci, non ho mai voluto e se l’ho fatto era perché mi hanno trascinato. Oggi ho la forza di non farmi di nuovo trascinare. Chiedo scusa ma sono chiaro e inequivocabile”, conclude Morgan.

Carmelita mantiene la calma, ma è arrabbiata. Preferisce ironizzare, chiedendosi con chi il cantante abbia fatto questo dialogo realmente questo dialogo che scrive: “Sicuramente non con noi, con nessuno di noi. Noi non ne sappiamo niente. La nostra autrice ha provato a parlare con lui, ma ogni volta e con una scusa diversa non rispondeva. Ma avendo concordato un contratto con i nostri legali Mediaset era sicura la sua presenza”.

Poi rivolgendosi a Marco Castoldi gli sottolinea che bastava dire subito di no e precisa: “Io per prima avrei detto chi se ne frega, resta a casa a suonare che sei un grande artista, qui viene solo chi ha voglia di venire”.

“Prima voleva il sindaco di Monza - precisa la D’Urso ancora contro Morgan - poi ha cambiato idea e voleva il Ministro Franceschini che ovviamente ha altre priorità, ma noi eravamo in contatto con il sottosegretario Bonaccorsi, ci ha dato la sua disponibilità per aiutarlo e glielo avrei detto, poi dice che Vittorio Sgarbi non ci sarebbe stato e invece sarebbe stato in collegamento dal teatro di Salerno a perorare la causa che Morgan ha tanto strombazzato anche qui a Live”.

Barbara D’Urso infine conclude: “Caro Morgan, non me l’hai mai detto che non volevi venire, nemmeno dopo che sei stato qui, non avevo idea che stessi così male, Morgan è un grandissimo artista, ma è un artista che non rispetta gli altri artisti e non parlo di Barbara D’Urso che non conta nulla, ma degli autori, dei giornalisti, degli operatori, dei macchinisti, dei tecnici che hanno fatto le prove per sistemare il pianoforte fino all’una di notte per spostarlo in pochi minuti. Per quanto mi riguarda il discorso è chiuso qui andiamo avanti”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/10/2019.