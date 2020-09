Qualche giorno fa durante una puntata di ‘Techetechetè’, programma in onda all’ora di cena su Raiuno, dedicata agli esordi dei divi tv sono comparse alcune immagini di Barbara D’Urso risalenti a decenni fa. Nella clip si vede la conduttrice, oggi 63enne, con i seni al vento. La cosa sembra aver fatto storcere il naso alla regina del pomeriggio di Canale5, che ora in un’intervista a ‘La Stampa’ ha spiegato cosa pensa di quanto accaduto. “Io non mi arrabbio mai”, ha premesso nella chiacchierata con il quotidiano.

“Non l'ho visto, è una trasmissione che amo moltissimo”, ha detto. “Ma il mio esordio in Rai non è stato certo una comparsata quanto una prima serata insieme a Rita Pavone, oltre che un programma con Pippo Baudo. Quindi ho trovato bizzarro mettere come mio esordio quello spezzone di repertorio con i miei seni al vento e senza nemmeno oscurarli come sarebbe giusto in prima serata”, ha poi aggiunto.

Prima di chiudere l’argomento ha quindi voluto lanciare una stoccata finale alla tv di Stato. “Noi a Mediaset non lo avremmo mai fatto”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 4/9/2020.