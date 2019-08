Barbara D'Urso strepitosa: in costume è da urlo a 62 anni

Barbara D’Urso inaugura agosto con uno scatto in costume. Stesa, con alle spalle una meravigliosa piscina, si rilassa prima di iniziare il suo tour de force in tv il prossimo settembre. A 62 anni la conduttrice Mediaset sfoggia un fisico statuario, frutto di un costante allenamento che la tiene in forma. Il suo corpo è perfetto, al punto da far invidia a molte ventenni. E i 'like' sul social piovono.

E’ una foto da applausi quella che Barbara D’Urso condivide con i fan: la presentatrice in costume mette in primo piano le sue gambe affusolate, con i muscoli tonici. Il suo decoltè, quello tanto apprezzato anche in televisione dagli spettatori, è sensazionale. A 62 anni non ha alcun timore di far vedere quanto sia in forma.

Il merito è di Madre Natura, su questo non c’è dubbio. Carmelita però si aiuta con un’alimentazione sana e tanto sport. Al mattino presto, prima di presenziare alle riunioni delle sue trasmissioni, Barbara non manca mai di andare a danza e in sala si dà da fare, appassionata e felice. E anche una runner: quando può, corre.

Prima una colazione ricca. A Ok Salute e Benessere ha raccontato: “Sulla mia pelle ho constatato che il buongiorno si vede dal mattino, anche a tavola. Adoro fare colazione, la considero il pasto più importante della giornata. Di solito, prima di farmi la mia salutare corsa quotidiana, bevo un centrifugato di frutta e verdura, oppure il mio famoso ‘mappazzone’ con yogurt, olio di semi di lino e un frutto di stagione a pezzi. In questo modo fornisco al mio corpo antiossidanti, omega 3, vitamine e proteine”. Prende integratori alimentari, tutti naturali, e non è fissata con i regimi dimagranti: “Mangio tutto. A ogni pasto associo carboidrati e proteine e mi guardo bene dal rinunciare alla pasta”. Il risultato è super: la D’Urso è strepitosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2019.