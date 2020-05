Barbara D'Urso travolta dall'emozione in diretta: rivede il fratello dopo un anno e mezzo e...

Barbara D’Urso è travolta dalla commozione in diretta tv. Durante Live - Non è la D’Urso rivede il fratello Riccardo dopo un anno e mezzo e non regge all’emozione: scoppia in lacrime, complice anche il filmato che la redazione le prepara, una sorpresa per il 63esimo compleanno, festeggiato lo scorso 7 maggio, che le tocca profondamente il cuore.

E’ un regalo che non si aspetta. Barbara D’Urso, nel corso del suo programma, viene invitata ad andare al ‘Drive in’, la sala dei video del Live. Quando entra, non crede ai suoi occhi: ad attenderla, con tanto di mascherina sul volto, c’è il fratello quasi 50enne. “Non ci posso credere!”, esclama Carmelita. Porta le mani sul volto e ferma il pianto. “Lui è mio fratello Riccardo - dice - Non lo vedo da un anno e mezzo”. E’ nato dall’amore tra il padre e la sua seconda moglie Wanda e lavora in Giappone, causa lockdown è a Napoli da due mesi in quarantena. “Sei bellissima. Sono venuto qui per festeggiare il tuo compleanno”, replica lui.

Barbara D’Urso è senza parole, non si aspettava una sorpresa così. I sentimenti l’avvolgono, la gola è chiusa e mancano le parole. I due si siedono, con grande difficoltà, lontani, rispettando le misure per evitare il contagio: non possono abbracciarsi né baciarsi. Guardano la lunga clip realizzata per omaggiare la presentatrice.

Le immagini scorrono e raccontano la vita della D’Urso, dalle origini al successo. Istantanee di famiglia, la mamma e il papà, la famiglia, gli amori. Barbara D’Urso è ancora una volta travolta da sensazioni fortissime e piange, si asciuga gli occhi con il fazzoletto. Mentre osserva il video sussurra: “No, vi prego, non ce la faccio…”.

Calde lacrime le scendono sul volto. Prima della sua sorpresa, di cui sapeva pochissimo, aveva chiesto: “Non mostratemi nulla che mi faccia emozionare, commuovere, versare lacrime”. Ma accade esattamente il contrario e lei si abbandona alla bellezza dei ricordi, mostrando il suo lato più umano, senza filtri. “Vabbè, grazie. La cosa meravigliosa è che non posso abbracciarti. Io ho bisogno di acqua, della mia truccatrice e di andare a dormire. Sono veramente abbastanza provata”, ammette Barbara alla fine.

Barbara D’Urso ha cinque fratelli: Daniela e Alessandro, nati, come lei, dal primo matrimonio del padre con la sua mamma Vera, e Riccardo, Fabiana ed Eleonora, nati dal secondo matrimonio del signor Rodolfo con Wanda Randi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/5/2020.