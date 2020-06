Barbara D'Urso pubblica una vecchia foto con Troisi, gli utenti la criticano: 'Eri completamente diversa'

Barbara D’Urso pubblica una vecchia foto in cui è ritratta sorridente con Massimo Troisi. “Caffeuccio con Massimo #caffeuccio #massimotroisi #amiciziavera #partedellamiavita”, scrive la conduttrice. Lo scatto la ritrae giovanissima e gioiosa, ma scatena gli utenti che la criticano. Molti le scrivono: “Eri completamente diversa”.

Barbara D’Urso in più di un’occasione nei tanti anni di carriera televisiva ha sottolineato di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto. Anche a Pomeriggio 5 un anno fa, mentre in studio i suoi opinionisti si scontravano sul discorso dei filler, aveva precisato: “Io lavoro in televisione e non mi sono ancora rifatta. Non ne ho avuto bisogno per fortuna”. Eppure la foto condivisa scatena le critiche maligne e le accuse dei follower.

“Ma quanto eri brutta…non che ora tu sia bella… COsa non fa la chirurgia…”, le scrive uno. “Per fortuna che dici di non essere rifatta, sembri più vecchia in quella foto che adesso”, rincara la dose un altro”.

“Eri completamente diversa in viso, alla faccia di te quando dici che non sei rifatta”, le fa sapere una donna. Il più maligno scrive: "Però com’eri brutta Barbara col cuore”.

Sono pure tanti quelli che riempiono di complimenti la conduttrice 63enne e le scrivono che senza trucco, acqua e sapone come nell’immagine postata, è davvero tenera.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/6/2020.