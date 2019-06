Barbara D'Urso, 62 anni, ha salutato il suo pubblico televisivo per questa stagione ma a quanto pare non è ancora andata in vacanza. Il lavoro chiama e la conduttrice pubblica alcune stories su Instagram girate su un set e al suo staff dice: "Mandatemi in vacanza".

Non è ancora tempo di andare in vacanza per Barbara. Dopo aver rinunciato a condurre altre due puntate di "Live - Non è la D'Urso" per riposarsi e tornare fresca a settembre, gli impegni di lavoro a quanto pare non sono finiti. Stakanovista, Carmelita non si ferma: "Mandatemi in vacanza - afferma nelle stories in cui riprende il set - Siamo ancora qui. Vabbè dai a lavoro, forza!". E accompagna le immagini con l'hashtag "mai fermarsi".

Barbara non rivela a cosa stia lavorando in queste calde giornate di fine giugno. Una cosa è certa: non è ancora andata in ferie. Dopo aver condotto negli scorsi mesi "Pomeriggio 5", "Domenica Live", "Grande Fratello" e "Live - Non è la D'Urso", è ancora alle prese con cameraman, luci e operatori. Cosa avrà in serbo per il suo pubblico? Al momento è tutto top secret.