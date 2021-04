Barbara D'Urso: Mediaset vuole ridimensionarla? Sostituita dalla Isoardi la domenica?

Dopo la chiusura anticipata di Live - Non è la D’Urso il nome di Barbara D’Urso è sulla bocca di tutti. Per la conduttrice ci sarebbero grandi cambiamenti in vista della prossima stagione tv. Secondo Il Fatto Quotidiano Mediaset vorrebbe ridimensionarla, affidandole un solo programma, Pomeriggio 5. La domenica verrebbe sostituita da Elisa Isoardi, attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi in Honduras.

Per Dagospia Carmelita sarebbe addirittura in trattativa con la Rai. Secondo il Fatto, però, non è così: la 63enne rimarrebbe a Mediaset, ma con un ruolo minore.

“Secondo diverse fonti ritenute attendibili, Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara D’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo”, scrive il quotidiano.

Potrebbe essere proprio la Isoardi a prendere le redini della domenica pomeriggio, come rivelato pure da Davide Maggio. Anche se per Elisa si prospetterebbe, altrimenti, “la conduzione di uno spin off di Mattino 5 per il weekend, soluzione che potrebbe agitare gli attuali conduttori del contenitore mattutino”, così sottolinea il giornale. Il ‘telemercato 2021’ è appena iniziato…

