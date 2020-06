Barbara D’Urso e Federica Panicucci arci-nemiche in casa Mediaset? E’ quello che si sussurra (e si scrive) da anni. La rivalità sarebbe secondo qualcuno fortissima, soprattutto perché le due hanno un pubblico simile e in passato si sono alternate alla guida degli stessi programmi. Sono in qualche modo, almeno professionalmente parlando, “rivali”. Eppure la padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ ha voluto smentire questa circostanza: con la collega di ‘Mattino Cinque’ non c’è alcun astio, anzi. La stima e la apprezza come professionista.

“Federica Panicucci? Abbiamo un ottimo rapporto. Non c’è mai stato attrito tra di noi. È divertente perché molto spesso i giornalisti creano delle guerre e delle lotte interne, che in realtà non esistono. Semplicemente non ci frequentavamo prima e non ci frequentiamo neanche adesso, però ci incontriamo spesso sul lavoro”, ha detto intervistata da ‘DiLei’.

“La trovo e l’ho sempre trovata una grandissima professionista, che fa meravigliosamente il suo lavoro”, ha aggiunto Barbara Parlando di Federica. La 62enne di origini partenopee ha poi ammesso che le piacerebbe tornare a condurre il ‘Grande Fratello’, ma non sa se il reality andrà in onda nei prossimi mesi (parliamo dell’edizione Nip, quella Vip parte invece a settembre sempre condotta da Alfonso Signorini). “Mi manca moltissimo condurre il Grande Fratello e se si farà, sarà sicuramente molto più avanti. In primavera inoltrata, che è la solita collocazione del GF Nip. Ma non si sa ancora molto dei palinsesti del 2021”, ha fatto sapere.

Il Coronavirus ha costretto Mediaset a rivedere molti dei suoi piani. Le incertezze sono ancora tantissime. “In questa situazione si naviga a vista perché nessuno può realmente sapere cosa succederà in autunno, soprattutto in relazione all’emergenza sanitaria. Molti aspetti pratici non sono stati ancora stabiliti: per esempio ad oggi non sappiamo se a settembre tornerà il pubblico in studio”, ha concluso Barbara.

Scritto da: la Redazione il 29/6/2020.